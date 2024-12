F1, O Destaque de 2024: Vote no seu favorito

A escolha do Destaque de 2024 deverá ser mais simples do que nas restantes categorias. Olhando para as escolhas do ano, o campeão da Red Bull foi eleito seis vezes como o piloto que mais se destacou, seguido de perto por Lando Norris (5 vezes nomeado).

Nomes como Oliver Bearman, Carlos Sainz, Charles Leclerc, George Russell, Lewis Hamilton, Oscar Piastri e a Ferrari também foram nomeados, mas Verstappen foi claramente o mais votado. E, não surpreende que tenha sido também a nossa escolha de 2024. Qual a escolha do leitor?

O Destaque -Max Verstappen

Uma época tremenda do piloto neerlandês. Os elogios ao piloto sucedem-se e o que fez em 2024 foi impressionante. Dominador quando teve o melhor carro, mudou o chip quando o RB20 perdeu argumentos e passou para modo de gestão. Ainda assim, conseguiu amealhar muito pontos. Pelo meio o recital de Interlagos, pista onde normalmente se destaca, especialmente quando chove. Em 2024 vimos o melhor Verstappen de sempre. O tetracampeonato é apenas a prova do seu talento que agora aparece alicerçado numa experiência e uma maturidade aprimorada. Ainda é o Verstappen que conhecíamos e a faceta “Mad Max” ainda surge ocasionalmente (basta recordar o que fez a Lando Norris no México). Mas é também por isso que é temido em pista e por isso que poucos são os que realmente fazem frente ao neerlandês. Verstappen foi o merecido campeão, mais ainda pela dificuldade que enfrentou na segunda metade da época, sem nunca perder o norte ou a compostura. Este ano, levou a Red Bull às costas e o tetra é um merecido prémio.