F1, O desafio de Vettel: a adaptação a um conceito completamente diferente

Depois da Toro rosso, Sebastian Vettel só teve mais duas equipas na Fórmula 1: Red Bull e Ferrari, tendo agora chegado à Aston Martin onde pela primeira vez em muito tempo está a lidar com um conceito de monolugar diferente do que está habituado até aqui.

A única coisa que lhe ouvimos nestes últimos dias teve a ver com a direção assistida, mas a sua adaptação à nova equipa vai muito para além disso: “A direção sente-se de forma diferente. Cada F1 tem direção assistida, mas cada uma delas é configurada de forma ligeiramente diferente, e dá-lhe uma impressão diferente porque, em última análise, quando se guia são as mãos no volante que recebem parte do feddback” começou por dizer Vettel.

É assim nos carros do dia a dia, recebemos as sensações através do volante e do banco, dependendo da forma como o carro está afinado. Isso sucede num carro ‘normal’, imagine-se num F1.

Outro desafio que Vettel está a enfrentar tem a ver com um conceito de carro completamente diferente, com o Aston Martin a ser de baixo-rake em comparação com os conceitos de alto-rake com que já competiu anteriormente na Red Bull e Ferrari (ndr, Rake refere-se à altura do carro criada pelo ângulo resultante da altura da traseira do carro em relação à dianteira, ou seja, inclinação para a frente ou para trás.)

Portanto, isto significa que Vettel tem uma curva de aprendizagem maior a percorrer, para além de se ter de adaptar à unidade motriz da Mercedes: “O carro tem uma filosofia diferente, por isso conduz-se de forma um pouco diferente. Sem poder dizer muito, são coisas diferentes e tornam a habituação mais demorada. Os pedais e a bacquet são um pouco diferentes e o efeito cumulativo de tudo isto junto faz demorar um pouco mais a adaptação”, disse Vettel que acrescentou que não se trata apenas de mudar a inclinação de um carro para um lado ou outro, mas sim toda a complexidade dinâmica que isso implica. É que a Fórmula 1, acima de todos as outras disciplinas dos desportos motorizados, um pequeno detalhe tem aqui uma importância que vai diminuindo conforme decresce a complexidade dos carros a vários níveis.