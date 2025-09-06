F1, o desafio de superar Max Verstappen e a ameaça Ferrari: as ambições de Lando Norris

Lando Norris, piloto da McLaren, garantiu um valioso segundo lugar na qualificação para o Grande Prémio de Itália, em Monza. Apesar de reconhecer alguns erros durante a sessão, o britânico demonstrou satisfação com o resultado final, posicionando-se bem para a corrida de domingo.

“O Max tem sido rápido durante todo o fim de semana e nunca é uma surpresa com o Max”, começou por dizer Lando Norris, elogiando o seu rival. Sobre a sua própria performance, o piloto foi sincero: “Foi uma sessão bastante atribulada para mim, com altos e baixos e demasiados erros aqui e ali. Conseguir juntar tudo na última volta deixou-me bastante feliz, por isso estou contente com o segundo lugar.”

Norris avalia o seu desempenho com base na condução do dia. “Sinto que não fiz o melhor trabalho, mas estou feliz. Há coisas boas e más”, disse. No entanto, o segundo lugar na grelha é uma posição vantajosa para a partida. “P2 não é uma má posição para partir. Quero estar à frente de todos. É uma boa posição para amanhã e estou entusiasmado para a corrida.”

O foco de Norris está agora na corrida, onde a McLaren costuma ser forte. “O ritmo de corrida de domingo é normalmente a nossa força, mas superar o Max, tenho a certeza, será um desafio. Não espero milagres e temos alguns Ferrari atrás que, tenho a certeza, vão querer avançar o mais rapidamente possível”, alertou, antevendo uma batalha intensa.