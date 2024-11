F1: O desafio da Williams para as últimas corridas

Não está a ser um fim de época fácil para a Williams. A equipa britânica apostava nas últimas provas do ano para dar um salto na tabela classificativa, mas acabou por cair na classificação. Para piorar a situação, uma série de incidentes está a colocar a estrutura à prova.

A Williams está a enfrentar uma grave escassez de peças sobressalentes após uma série de acidentes graves durante os dois últimos fins-de-semana de corridas de Fórmula 1 no México e no Brasil.

Os pilotos Alex Albon e Franco Colapinto estiveram envolvidos em vários incidentes, com Albon a despistar-se tanto no México como no Brasil, este último numa sessão de qualificação em piso molhado que causou danos irreparáveis antes da corrida. Colapinto também teve dois acidentes no Brasil, incluindo um na corrida molhada que provocou uma bandeira vermelha. Esta série de incidentes deixou a Williams a lutar para reunir peças sobressalentes suficientes e para garantir que a configuração do seu carro está otimizada para a próxima corrida em Las Vegas.

O diretor da equipa, James Vowles, admitiu que a situação é desafiante, observando que nenhuma equipa da grelha aguentaria sofrer cinco acidentes graves num período tão curto. Apesar dos contratempos, ele expressou otimismo quanto ao potencial da equipa em Las Vegas, onde a Williams teve um bom desempenho no ano anterior.

Embora reconhecendo o custo dos recentes acidentes, Vowles enfatizou o seu compromisso com a visão a longo prazo da equipa em termos de competitividade e de ganhar corridas. Considera estes fins-de-semana difíceis como parte de um processo de reconstrução mais vasto e plurianual que visa transformar a Williams numa futura equipa vencedora de corridas.

“Não há nenhuma equipa na grelha que possa lidar com cinco acidentes graves em dois fins-de-semana de corrida. O número de peças sobressalentes que temos não é suficiente para aguentar esse desgaste. Tenho grandes esperanças em Las Vegas. Fomos rápidos lá no ano passado e estou confiante que o carro vai funcionar bem nessas condições. Por isso, vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que os dois carros tenham as melhores especificações possíveis, com peças sobresselentes suficientes para que isso aconteça. É difícil prever se isso vai acontecer. Ainda estamos a receber os elementos do Brasil e a determinar o que temos de fazer em termos de construção para nos darmos o melhor cenário possível.”

“O fim de semana no Brasil foi provavelmente o mais brutal de que me lembro em toda a minha carreira. No espaço de sete dias, um pouco mais do que isso, tivemos cinco acidentes graves. É uma quantidade que quase ninguém consegue suportar na grelha”.