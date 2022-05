F1: O desafio da Pirelli para este fim de semana | AutoSport

Pista nova implica asfalto novo e isso é sempre um desafio para a Pirelli. A fornecedora de pneus italiana não tem dados significativos sobre a nova pista pelo que este fim de semana será de descoberta.

Para a primeira visita ao citadino de Miami, a Pirelli escolheu os três pneus no meio da gama: P Zero Branco duro é o C2, P Zero Amarelo médio é o C3, e P Zero Vermelho macio é o C4. Esta combinação é a mais utilizada durante todo o ano, e também a mais versátil.

O Autódromo Internacional de Miami de 5,41 quilómetros está situado no Complexo do Estádio Hard Rock em Miami Gardens – a casa dos Golfinhos de Miami – com 19 curvas, três rectas, mudanças de elevação e uma chicane. Espera-se que as velocidades máximas estejam na região dos 320 km/h com uma média de cerca de 223 km/h e pilotos a fundo por aproximadamente 58% da volta. As curvas 11 e 17 são as duas principais oportunidades de ultrapassagem, com três zonas DRS.

Com o 11º local a receber um grande prémio nos EUA a ser novidade para todos, a Pirelli teve de contar com dados de simulação para apresentar as nomeações dos pneus. Esta informação indica que os pneus no meio da gama serão os mais adequados para a corrida das 57 voltas, com o asfalto liso que oferece uma aderência razoável. O asfalto novinho em folha deverá levar a um elevado grau de evolução da pista, especialmente no início do fim-de-semana, com o Porsche Challenge e a Série W como eventos de apoio. O tempo pode ser imprevisível, com temperaturas ambientes de cerca de 20 graus e um risco bastante elevado de chuva e vento na costa da Florida nesta altura do ano.