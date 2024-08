F1: O desafio da Aston Martin para 2025 e 2026

Fallows, salientou a dificuldade de dividir os recursos entre os dois projetos, especialmente porque as regras da FIA restringem o desenvolvimento do carro de 2026 até 1 de janeiro de 2025. A equipa está também a lidar com a transição para um novo túnel de vento em Silverstone, o que acrescenta complicações. A escolha do momento certo para mudar das instalações da Mercedes em Brackley para as suas próprias instalações será crucial.

Embora os regulamentos para 2025 permaneçam estáveis, a época de 2026 irá introduzir alterações significativas, incluindo aerodinâmica móvel e uma distância entre eixos mais curta. Isto significa que muito do trabalho realizado no carro de 2025 pode ficar rapidamente desatualizado.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI