F1: O conselho de Sebastian Vettel a Mick Schumacher

Mick Schumacher vai fazer a sua primeira época na F1 pela Haas mas tem o apoio de Sebastian Vettel. O tetracampeão está disponível para ajudar no que for preciso o filho do seu ídolo.

Questionado pelo Corriere Della Sera Sport pelo conselho mais importante que Vettel lhe tinha dado, Mick respondeu: “Sê tu mesmo. Confie em ti próprio. Não tenhas medo de se mostrar por quem és”.

O jovem de 21 anos também deixou claro que não vê a expectativa que vem com o nome Schumacher como um fardo, em vez disso, é uma motivação.

“Nunca tive um problema quando o meu pai Michael é lembrado, quando as pessoas fazem uma comparação”, disse ele. “O facto de lidar com uma figura icónica, creio eu, é uma honra e uma motivação. Para mim significa empenho, tentar dar o meu melhor, se possível, não vivo com isto como um fardo”.