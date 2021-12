F1: O conselho de Jenson Button a George Russell | AutoSport

Jenson Button, que sabe o que é chegar a uma equipa completamente virada para Lewis Hamilton, deu alguns conselhos a George Russell. O conselheiro da Williams falou da chegada do jovem britânico à Mercedes, dando alguns avisos.

Para Button, o segredo está em gerir as expetativas e não exagerar na pressão:

“Ele não deve fazer pressão sobre si próprio”, disse Button à Sky Sports F1. “Ele não pode pensar ‘Vou entrar no carro e ser mais rápido do que Lewis no primeiro dia’. Ele tem de crescer gradualmente, senão vai dar um tiro no pé. Não se pode estar muito confiante ao lado de Lewis”.

A mudança de Russell para a Mercedes é uma das mais antecipadas pelos fãs que estão muito curiosos para ver como o jovem se sairá ao lado do experiente britânico, depois de uma promissora estreia.