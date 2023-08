F1: O capacete de Max Verstappen para o GP dos Países Baixos | AutoSport

Max Verstappen mostrou ao mundo a decoração do capacete que vai usar no GP dos Países Baixos, em Zandvoort.

As cores predominantes são as da bandeira neerlandesa, como seria de esperar, com o esquema a manter-se semelhante, dando mais ênfase ao branco, vermelho e azul.

My upcoming home race of course calls for a special Dutch Grand Prix helmet design ✍🇳🇱 See you in Zandvoort 🦁



You can get your scale model helmets now on https://t.co/46lRXQtA7q pic.twitter.com/BPsMpLDeMf