F1: O caminho que a Red Bull tem de trilhar para desenvolver o RB20 | AutoSport

O RB19 tornou-se no carro mais dominante da história da F1. Mas ainda tem pontos fracos que terão de ser resolvidos e o diretor técnico da Red Bull, Pierre Wache, apontou o caminho para o desenvolvimento do RB20.

Max Verstappen já tinha referido que o carro precisava de melhorar nas curvas lentas e no ataque aos corretores e Wache concordou com a análise do piloto:

“A equipa vê a mesma fraqueza, talvez numa perspetiva diferente da do Max”, comentou. “É mais ou menos um resumo do que temos de fazer para o próximo ano. A baixa velocidade é claramente [uma área a melhorar]”, continuou. “Nas curvas de noventa graus não somos os melhores, como se pode ver na qualificação em Baku. Singapura também não foi uma pista fantástica. A nossa capacidade de atacar os corretores e as pistas irregulares também não é perfeita”, acrescentou. “Temos de melhorar esta área. Mas no nosso sistema e neste negócio, nunca se tem nada de graça”, advertiu. “É possível melhorar o potencial geral de algo, mas na maioria das vezes isso também afeta outros aspetos do carro. Temos de ter muito cuidado para não destruir o que construímos em termos de pontos fortes, por isso é o que estamos a tentar fazer: melhorar os nossos pontos fracos sem comprometer demasiado os pontos fortes que temos.”