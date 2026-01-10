F1: O calendário de apresentações e de testes de 2026

A temporada de 2026 da Fórmula 1 já arrancou com a entrada em cena da Audi que colocou em pista o seu novo monolugar, bem antes da primeira bateria de testes, à porta fechada, em Barcelona. Na prática, bem antes da primeira sessão de testes, com um calendário de apresentações compacto que se estende entre meados de janeiro e o início de fevereiro.

Red Bull e Racing Bulls abrem as hostilidades a 15 de janeiro, num evento conjunto em Detroit com a Ford que marca o início formal da era Red Bull Ford Powertrains, enquanto Haas antecipa o seu lançamento para 19 de janeiro, revelando online a primeira decoração sob o patrocínio Toyota Gazoo Racing.

O dia 20 de janeiro fica reservado a dois momentos-chave: em Berlim, a Audi oficializa a transição de Sauber com um “global launch” que apresenta a identidade Audi Revolut F1 Team, ao passo que, em Tóquio, a Honda mostra a nova unidade motriz desenvolvida para a parceria exclusiva com a Aston Martin.

Poucos dias depois, a 22 de janeiro, a Mercedes divulga a decoração do W17 nas suas plataformas digitais, preparando terreno para o bloco de apresentações marcado para 23 de janeiro, quando Alpine e Ferrari revelam as suas máquinas para o novo regulamento, respetivamente em Barcelona e na tradicional casa de Maranello/Fiorano.

Fevereiro abre com o evento de temporada da Mercedes a 2 de fevereiro, com transmissão em direto e presença dos pilotos George Russell e Andrea Kimi Antonelli, antes de a Williams mostrar a “nova cara” do FW48 a 3 de fevereiro. O grande destaque fora da Europa surge a 8 de fevereiro, quando o estreante Cadillac aproveita o palco do Super Bowl, na Califórnia, para revelar a sua primeira decoração de Fórmula 1 em formato de anúncio televisivo.

O capítulo final da época das apresentações fica reservado para 9 de fevereiro, com uma dupla de peso. Aston Martin apresenta o AMR26, o primeiro projeto de Adrian Newey ao serviço da estrutura de Lawrence Stroll, enquanto a campeã em título McLaren fecha o ciclo com um lançamento em direto a partir do Bahrein, às 15h, reunindo Lando Norris, Oscar Piastri e a liderança técnica da equipa antes da entrada em pista.

Data Equipa / Entidade Tipo de lançamento Local (se conhecido)

15 janeiro Red Bull & Racing Bulls Lançamento conjunto das decorações / início da era Red Bull Ford Powertrains Detroit, Michigan (EUA)

19 janeiro Haas Revelação da decoração dosVF-26 (renders e vídeos digitais) Online / redes sociais

20 janeiro Audi “Global launch” e apresentação da decoração 2026 Berlim, Alemanha

20 janeiro Honda (unidade motriz) Lançamento da nova unidade motriz para 2026 Tóquio, Japão

22 janeiro Mercedes Revelação da decoração do W17 Online / redes sociais

23 janeiro Alpine Apresentação da decoração 2026 Barcelona, Espanha

23 janeiro Ferrari Apresentação do carro e da decoração 2026 Maranello/Fiorano

2 fevereiro Mercedes Evento oficial de lançamento da temporada Local não especificado (com transmissão online)

3 fevereiro Williams Revelação da decoração FW48 Local a confirmar (formato ainda por definir)

8 fevereiro Cadillac Lançamento da decoração em anúncio durante o Super Bowl Levi’s Stadium, Califórnia (EUA)

9 fevereiro Aston Martin Apresentação do AMR26 Habitualmente em Silverstone (local a confirmar)

9 fevereiro McLaren Apresentação do carro e da decoraçao 2026 Bahrein, transmissão em direto às 15h (GMT)

Testes 2026

Os testes de pré‑época de 2026 já estão definidos e incluem um bloco de rodagem bem mais extenso do que em anos recentes.

Teste privado em Barcelona

26–30 janeiro – Teste privado / “shakedown” conjunto no Circuit de Barcelona‑Catalunya, organizado diretamente com o circuito, à porta fechada, sem informações para os media e o público.

Testes oficiais de pré‑temporada

11–13 fevereiro – Teste oficial 1, Bahrain International Circuit (3 dias).​

18–20 fevereiro – Teste oficial 2, Bahrain International Circuit (3 dias)

Foto capa: MPSA