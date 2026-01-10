F1: O calendário de apresentações e de testes de 2026
A temporada de 2026 da Fórmula 1 já arrancou com a entrada em cena da Audi que colocou em pista o seu novo monolugar, bem antes da primeira bateria de testes, à porta fechada, em Barcelona. Na prática, bem antes da primeira sessão de testes, com um calendário de apresentações compacto que se estende entre meados de janeiro e o início de fevereiro.
Red Bull e Racing Bulls abrem as hostilidades a 15 de janeiro, num evento conjunto em Detroit com a Ford que marca o início formal da era Red Bull Ford Powertrains, enquanto Haas antecipa o seu lançamento para 19 de janeiro, revelando online a primeira decoração sob o patrocínio Toyota Gazoo Racing.
O dia 20 de janeiro fica reservado a dois momentos-chave: em Berlim, a Audi oficializa a transição de Sauber com um “global launch” que apresenta a identidade Audi Revolut F1 Team, ao passo que, em Tóquio, a Honda mostra a nova unidade motriz desenvolvida para a parceria exclusiva com a Aston Martin.
Poucos dias depois, a 22 de janeiro, a Mercedes divulga a decoração do W17 nas suas plataformas digitais, preparando terreno para o bloco de apresentações marcado para 23 de janeiro, quando Alpine e Ferrari revelam as suas máquinas para o novo regulamento, respetivamente em Barcelona e na tradicional casa de Maranello/Fiorano.
Fevereiro abre com o evento de temporada da Mercedes a 2 de fevereiro, com transmissão em direto e presença dos pilotos George Russell e Andrea Kimi Antonelli, antes de a Williams mostrar a “nova cara” do FW48 a 3 de fevereiro. O grande destaque fora da Europa surge a 8 de fevereiro, quando o estreante Cadillac aproveita o palco do Super Bowl, na Califórnia, para revelar a sua primeira decoração de Fórmula 1 em formato de anúncio televisivo.
O capítulo final da época das apresentações fica reservado para 9 de fevereiro, com uma dupla de peso. Aston Martin apresenta o AMR26, o primeiro projeto de Adrian Newey ao serviço da estrutura de Lawrence Stroll, enquanto a campeã em título McLaren fecha o ciclo com um lançamento em direto a partir do Bahrein, às 15h, reunindo Lando Norris, Oscar Piastri e a liderança técnica da equipa antes da entrada em pista.
|Data
|Equipa / Entidade
|Tipo de lançamento
|Local (se conhecido)
|15 janeiro
|Red Bull & Racing Bulls
|Lançamento conjunto das decorações / início da era Red Bull Ford Powertrains
|Detroit, Michigan (EUA)
|19 janeiro
|Haas
|Revelação da decoração dosVF-26 (renders e vídeos digitais)
|Online / redes sociais
|20 janeiro
|Audi
|“Global launch” e apresentação da decoração 2026
|Berlim, Alemanha
|20 janeiro
|Honda (unidade motriz)
|Lançamento da nova unidade motriz para 2026
|Tóquio, Japão
|22 janeiro
|Mercedes
|Revelação da decoração do W17
|Online / redes sociais
|23 janeiro
|Alpine
|Apresentação da decoração 2026
|Barcelona, Espanha
|23 janeiro
|Ferrari
|Apresentação do carro e da decoração 2026
|Maranello/Fiorano
|2 fevereiro
|Mercedes
|Evento oficial de lançamento da temporada
|Local não especificado (com transmissão online)
|3 fevereiro
|Williams
|Revelação da decoração FW48
|Local a confirmar (formato ainda por definir)
|8 fevereiro
|Cadillac
|Lançamento da decoração em anúncio durante o Super Bowl
|Levi’s Stadium, Califórnia (EUA)
|9 fevereiro
|Aston Martin
|Apresentação do AMR26
|Habitualmente em Silverstone (local a confirmar)
|9 fevereiro
|McLaren
|Apresentação do carro e da decoraçao 2026
|Bahrein, transmissão em direto às 15h (GMT)
Testes 2026
Os testes de pré‑época de 2026 já estão definidos e incluem um bloco de rodagem bem mais extenso do que em anos recentes.
Teste privado em Barcelona
26–30 janeiro – Teste privado / “shakedown” conjunto no Circuit de Barcelona‑Catalunya, organizado diretamente com o circuito, à porta fechada, sem informações para os media e o público.
Testes oficiais de pré‑temporada
11–13 fevereiro – Teste oficial 1, Bahrain International Circuit (3 dias).
18–20 fevereiro – Teste oficial 2, Bahrain International Circuit (3 dias)
Foto capa: MPSA
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI