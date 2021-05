F1: O bom exemplo da McLaren | AutoSport

A iniciativa da McLaren em usar as cores da Gulf Oil no GP do Mónaco foi recebida de forma enfática pela comunidade F1. Quer se goste ou se odie, ninguém fica indiferente às cores que serão usadas pela equipa no próximo fim de semana.

A F1 é tecnologia, é futuro é inovação. Mas é também paixão… muita paixão e essa tem de ser fomentada com os heróis e as histórias do passado. E é por isso que esta iniciativa da McLaren faz todo o sentido. Ao usar as cores já míticas da Gulf Oil, a McLaren conseguiu atrair o interesse de milhares de fãs que estão curiosos por ver como fica a decoração em pista.

Outra marca que já fez recentemente uma decoração especial foi a Mercedes, no famoso GP da Alemanha que correu muito mal. Mas apesar do resultado desportivo não ter sido o melhor, o nível de exposição conseguido terá sido muito satisfatório, apesar de não ter sido uma decoração 100% retro.

Era bom que esta iniciativa fosse aproveitada e quem sabe se tornasse num hábito como é na NASCAR em que há uma prova onde as equipas recuperam decorações míticas do passado. Talvez o Mónaco fosse o palco ideal para este tipo de corrida. Já imaginaram o que seria ver decorações do passado serem homenageadas nos carros do presente? É algo que vemos frequentemente nas redes sociais, em que vários designers usam os carros atuais e aplicam decorações do passado, com os fãs a delirarem com o resultado final. Quem não gostaria de ver o Mercedes com as cores da Brawn GP, contra um Red Bull com as cores do BAR 007 (pela ligação com a Honda), numa grelha com um Ferrari com as cores do 641, o McLaren MP4 /4 e o Williams FW14B. E se nos deixassem sonhar mais, vermos as cores do Jordan 191, com os Lotus John Player Special… Tantas decorações que marcaram a F1 e que poderiam ( e deveriam ser reutilizadas pelo menos uma vez).

Claro que há a questão das publicidades a marcas de tabaco, contratos feitos com patrocinadores etc… mas o impacto mediático de uma grelha “retro” certamente seria do agrado de todos, até dos patrocinadores atuais.

