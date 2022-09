F1: Nyck de Vries vai participar nos TL1 pela Aston Martin | AutoSport

A Aston Martin confirmou que Nyck de Vries irá pilotar o AMR22 na primeira sessão de treinos livres do Grande Prémio de Itália, que ocorre este fim-de-semana em Monza.

O neerlandês vai substituir Sebastian Vettel, naquela que será a sua terceira participação em treinos livres esta temporada, após já ter pilotado pela Williams e pela Mercedes.

“Estou realmente ansioso por pilotar pela Aston Martin F1, particularmente num circuito tão lendário como o de Monza”, disse de Vries.

“Será a minha terceira sessão de TL1 da temporada e o terceiro chassis diferente, e estas oportunidades deram-me uma visão fantástica de como os carros e as equipas de Fórmula 1 funcionam”.

“Espero poder trazer uma nova perspetiva à equipa e poder levar a cabo um programa de execução que se revele benéfico para ambos”.

O piloto de 27 anos tem sido ligado a um possível lugar na grelha do próximo ano, podendo eventualmente substituir Nicholas Latifi na Williams.

“Estamos encantados por receber Nyck [De Vries] na nossa equipa, e estamos ansiosos por trabalhar com ele em Monza”, disse o chefe de equipa da Aston Martin, Mike Krack.

“Tenho observado a carreira de Nyck com particular interesse, ele pilotou de forma brilhante para conquistar o título da Fórmula 2 em 2019 e sublinhou a sua classe ao vencer o Campeonato do Mundo de Fórmula E em 2020/2021, por isso estamos ansiosos por conhecer as suas perspetivas sobre o nosso carro”.

“As suas conquistas mostram que merece claramente uma oportunidade na Fórmula 1 e, esperemos, esta oportunidade de se colocar ao volante do AMR22 permitir-lhe-á mostrar as suas capacidades ao mundo em geral”, acrescentou Krack.