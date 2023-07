F1: Nyck de Vries terá sido dispensado da Alpha Tauri | AutoSport

Os rumores continuam a crescer e segundo Allard Kalff, comentador no canal Viaplay, Nyck de Vries terá feito a sua última corrida em Silverstone. Já se sabia que a situação de de Vries era complicada e que as fracas prestações do arranque da época estavam longe de corresponder às expetativas. Mas a confirmar-se a saída do piloto neerlandês, é um rude golpe, pois acontece ainda antes da pausa de verão.

Vários nomes têm sido apontados para o lugar que estará agora livre. Liam Lawson, Ayumu Iwasa e Daniel Ricciardo têm sido nomes falados, sendo que Ricciardo está hoje em Silverstone com a Red Bull a fazer um teste para a Pirelli. A confirmar-se esta saída é uma passagem sem cor de Nyck de Vries pela F1, sem tempo para se adaptar, nem mostrar o seu valor.