F1: Nyck de Vries tem desiludido até agora | AutoSport

Antes do arranque da temporada, fizemos uma sondagem a questionar os leitores sobre quem se iria destacar na Alpha Tauri como líder. 93% dos votos foram para Nyck de Vries. A realidade é outra.

O neerlandês está muito longe do que se esperada, com zero pontos marcados e, pior que isso, muitos erros acumulados. São erros, um ritmo competitivo longe do que o colega de equipa tem feito até agora. Para um piloto com experiência no WEC, campeão da Fórmula E e da F2, é manifestamente pouco. De Vries já não esperava por esta oportunidade na F1 e a qualidade que demonstrou noutras competições era mais que suficiente para justificar um lugar no Grande Circo. Escreveu-se direito por linhas tortas e De Vries acabou mesmo por conseguir um lugar a tempo inteiro na F1. Mas as primeiras corridas têm sido difíceis. Nem parece o De Vries que estávamos habituados.

O que se passa com o neerlandês? Carro difícil de pilotar? Falta de confiança? Talvez uma mistura de muitos fatores, mas a pressão aumenta sobre o piloto da Alpha Tauri, mais ainda quando do outro lado há um Yuki Tsunoda em boa forma. Será Nyck de Vries capaz de mostrar que merece um lugar na F1? Para isso vai ser preciso mais… muito mais.