F1: Nyck de Vries surpreendido com rumor de ser possibilidade para a Williams | AutoSport

O piloto neerlandês, que é agora o líder da Fórmula E depois das duas corridas de Londres, tem sido apontado, juntamento com outros nomes, à Williams para 2022 para substituir um dos seus atuais pilotos. Nyck de Vries citado pelo AutoSport britânico, afirmar que as notícias o surpreenderam e que está feliz no mundial de monolugares elétricos.

“Li também esse rumor, e foi provavelmente uma surpresa tanto para vocês como para mim. Estou muito feliz com a Mercedes e a Fórmula E, e é aqui que quero ser bem sucedido. O que quer que aconteça num futuro mais a longo ou a médio prazo, não sei”.

De Vries é líder da Fórmula E com 95 pontos, mais 6 que Robin Frijns, tendo terminado a corrida de hoje no segundo posto e surgiu nos últimos tempos, que poderia ser o piloto que a Mercedes colocaria no lugar até agora ocupado por George Russell, que como sabemos, pode estar a caminho de ser o novo companheiro de Lewis Hamilton.