F1: Nyck de Vries será piloto de reserva da Mercedes

A Mercedes anunciou que Nyck de Vries foi nomeado como um dos seus pilotos de teste e reserva para 2021.

O piloto holandês de 26 anos corre atualmente para a Mercedes na Fórmula E, ao lado de Stoffel Vandoorne. De Vries conquistou a primeira vitória na corrida de abertura da nova temporada em Diriyah.

Num comunicado de imprensa, a Mercedes declarou que tinha “um forte alinhamento de pilotos reserva para a temporada 2021, com Stoffel Vandoorne a continuar no papel ao lado do seu colega de equipa Mercedes na Fórmula E, Nyck de Vries”.

Assim, a dupla que compete no campeonato 100% elétrico poderá ter uma oportunidade de ser chamada se alguns dos pilotos testar positivo. No ano passado essa situação já aconteceu, mas o escolhido foi George Russell, piloto da Williams.

Além de piloto da Fórmula E e de reserva pela Mercedes, De Vries é também piloto de reserva da Toyota para o WEC.