F1: Nyck de Vries pode ser hipóetese para a Williams | AutoSport

Nyck de Vries é o mais recente nome a ser associado à possível vaga da Williams, caso George Russell se mude para a Mercedes.

A hipótese de George Russell se mudar para a Mercedes ganha força, apesar de não ser garantida e de no último fim de semana termos visto Toto Wolff a dizer que o jovem britânico ainda comete muitos erros. Mas caso se confirme o cenário da mudança, são vários os nomes já associados, como Nico Hulkenberg e Daniil Kvyat a serem referidos. Mas a Williams tem uma relação muito próxima com a Mercedes e não é de descartar a hipótese do novo piloto ter fortes ligações à marca e NYck de Vries é agora referido como possibilidade.

O piloto de 26 anos que já pertenceu aos quadros da McLaren compete agora na Fórmula E e no endurance, tal como Stoffel Vandoorne. Mas parece ser o holandês a ser considerado para o lugar. Com isso a Mercedes ganha um piloto da sua estrutura na F1, que se prepara para poder subir à Mercedes, suprindo qualquer falha ou saída que possa surgir. É um cenário que tem alguma lógica mas que ara já não passa apenas de um rumor.