F1: Nyck De Vries pode marcar presença no GP do México como piloto de reserva | AutoSport

Nyck de Vries foi substituído na AlphaTauri por Daniel Ricciardo depois das 10 primeiras provas do calendário, mas ainda terá um contrato para cumprir com a Red Bull, podendo por isso, regressar ao paddock da Fórmula 1 antes do final da temporada, desta vez na função de piloto de reserva.

A publicação RacingNews365.com dá conta da forte possibilidade do piloto neerlandês substituir Liam Lawson na função de piloto de reserva no Grande Prémio do México, uma vez que a última prova da temporada da Super Fórmula, competição onde o neozelandês participa, está agendada para o mesmo fim de semana da corrida na Cidade do México.

Assim, o piloto neerlandês pode regressar ao paddock da F1, enquanto procura uma solução para o futuro da sua carreira desportiva.

Foto: Philippe Nanchino