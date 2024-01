F1, Nyck de Vries: “Não tenho qualquer ressentimento” | AutoSport

Nyck de Vries foi um dos homens de 2023, não pelos melhores motivos. A sua vinda para a AlphaTauri foi vista como um upgrade significativo, mas acabou por ser dispensado ao fim de 10 corridas. o neerlandês falou da sua passagem pela F1 e não escondeu o desgosto.

De Vries é um excelente piloto e já o mostrou em várias categorias. A sua chegada à F1 acabou por ser surpreendente, muito ajudada pela prestação em Monza, com as cores da Williams em 2022, que lhe abriu as portas da AlphaTauri. Mas Nyck de Vries nunca encontrou o equilíbrio certo, nunca conseguiu mostrar o que todos esperavam. Teve também o azar de ter Daniel Ricciardo por perto, um piloto muito acarinhado pela estrutura Red Bull. Sem Ricciardo talvez de Vries tivesse mais tempo e pudesse mudar a sua história.

Falando sobre a sua experiência, de Vries reconheceu que não foi apanhado de surpresa e que a sua passagem pela F1 foi uma grande desilusão:

“Não percebi muita coisa e tentei distanciar-me o mais possível”, disse De Vries ao De Telegraaf. “Mas, ao mesmo tempo, não posso dizer que a decisão tenha sido uma surpresa total. Não sou ingénuo. O facto de ser justa ou não é, na verdade, completamente irrelevante para mim. Também não tenho qualquer ressentimento contra Helmut Marko, Daniel Ricciardo ou o seu substituto temporário Liam Lawson. Isso faz parte do negócio. Estou muito grato pela oportunidade que me foi dada.

“Sou um perfecionista, por isso há sempre situações e momentos em que penso depois: ‘ Podia ter feito isso melhor’ . No fim de contas, acho que não estava no sítio certo naquele momento. Simplesmente não funcionou. A Fórmula 1 é algo com que sonhei durante tanto tempo e que acaba tão depressa. É uma grande desilusão. Mas faz parte da vida e também um pouco do desporto. Isto pode parecer muito racional, mas é realmente o que sinto. Estou a abraçar as coisas que agora voltaram a acontecer no meu caminho”.