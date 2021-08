F1: Nyck De Vries na Williams? O que pensará a Mercedes? | AutoSport

George Russell vai para a Mercedes, Valtteri Bottas para a Alfa Romeo, Kimi Raikkonen para a reforma e Nyck De Vries para a Williams. Parece simples, na teoria, mas a prática é que ‘manda’.

Seja como for, o primeiro Campeão do Mundo holandês – esperava-se ‘outro’, mas não, não foi Max Verstappen, que pode no fim do ano fazê-lo, mas já não vai ser o primeiro – Nyck de Vries, pode ser o escolhido para substituir George Russell na Williams.

Tudo depende da Mercedes, pois, aos 26 anos esta é a derradeira oportunidade do holandês rumar à F1.

É agora ou nunca. Há uma década, os resultados de de Vries colocavam-no ‘muito’ na rota da F1, mas ‘patinou’ demasiado nos monolugares, e só em 2019 na Fórmula 2 começou a dar nas vistas verdadeiramente, ao mais alto nível. Foi Campeão de F2 em 2019 e agora Campeão do Mundo de Fórmula E em 2020-2021. Resta saber o que pensa a Mercedes do assunto, mas há por aqui gente que tem decisões difíceis a tomar.

O contrato de Nicholas Latifi com a Williams termina este ano, mas nada indica que não deve ser renovado, embora a Williams assegure que não precisa de pilotos pagantes. De resto, vamos ver se a Mercedes decide ou não substituir Russell por outro de seus juniores, embora tanto Nyck de Vries, como Stoffel Vandoorne não sejam propriamente jovens esperanças. Vamos ver quais são as decisões.