F1, Nyck de Vries: “Monza foi como uma entrevista de emprego” | AutoSport

Nyck de Vries admite que sentiu que a sua estreia na Fórmula 1, no Grande Prémio de Itália, fosse uma audição ou uma entrevista de emprego para garantir um lugar na grelha em 2023.

O neerlandês foi chamado à última da hora para substituir Alex Albon, depois de o piloto da Williams ter sido hospitalizado com apendicite. Na qualificação De Vries chegou à Q2, superando Nicholas Latifi e terminou a corrida em nono lugar. Com lugares ainda disponíveis para a próxima época na Alpine, Haas e Williams (na Alfa Romeo já parece mais complicado, uma vez que a equipa estará prestes a anunciar a renovação de Zhou Guanyu), de Vries diz que se sentiu capaz de dar um exemplo do seu potencial a todas as equipas que tinham dúvidas sobre ele.

“Sim, quer dizer, sempre que se entra no carro, espera-se que se faça um bom trabalho”, disse de Vries. “E sempre que se tem a oportunidade de pilotar um carro de Fórmula 1, é uma espécie de entrevista de emprego e uma audição. Temos de aproveitar essas oportunidades, mas também temos de as utilizar de forma sensata”.

“Mas estou apenas grato por ter funcionado bem e ter resultado a nosso favor. Levámos alguns pontos e foi um grande desempenho. E ninguém nos pode tirar isso”.

De Vries venceu o campeonato de Fórmula 2 em 2019 e depois tornou-se campeão de Fórmula E há um ano. Realizou vários treinos livres com a Mercedes e com a Aston Martin, portanto sente que fez tudo o que podia para provar o seu valor às equipas de F1.

“Sinto que não estaria nesta grelha (se não o merecesse) e penso que este fim-de-semana tem sido um bom exemplo disso mesmo. Mas espera-se sempre que façamos um bom trabalho e não me cabe a mim decidir qualquer dupla de pilotos”.

“Este mundo é muito volátil e não é só o mérito que conta. Por isso, está fora do meu controlo. Mas isto ninguém me pode tirar, por isso, independentemente do futuro quer eu esteja aqui ou não, posso olhar para trás e para uma estreia orgulhosa. Gostei”.

De Vries revelou ter recebido mensagens de encorajamento de Max Verstappen e Lewis Hamilton durante o fim-de-semana.

“Ele (Verstappen) foi gentil. Tivemos algumas mensagens … O Lewis felicitou-me. Todos eles me apoiaram e foram muito amáveis. O Max veio ter comigo e disse: ‘Vai correr tudo bem, vai correr tudo bem’. Basta ter um bom arranque. Portanto, agradeço o apoio, e também muito grato a todos os fãs que me elegeram como piloto do dia”.