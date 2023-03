F1: Nyck de Vries garante que críticas de Franz Tost não afetaram equipa | AutoSport

Após mais um início conturbado de temporada na AlphaTauri, Franz Tost criticou duramente os engenheiros da equipa italiana, exigindo que apresentassem resultados e afirmando mesmo que tinha perdido a confiança nestes elementos depois das suas previsões da pré-temporada não terem resultados práticos em pista.

Reagindo a estes comentários do chefe de equipa pela primeira vez, Nyck de Vries explicou na Austrália que sentiu que as declarações de Tost não causaram nenhuma agitação interna.

“Sinceramente, acho que o clima dentro da equipe é ótimo e não senti nenhuma diferença depois dos comentários terem sido feitos”, disse o piloto neerlandês. “Acho que as coisas podem ter sido tiradas um pouco do contexto e penso que todos nós estamos a dar a volta à cabeça para perceber o que se passa e queremos ser tão rápidos como a Red Bull, que está atualmente a ganhar e a dominar. Por isso, estamos todos a tentar melhorar e a trabalhar arduamente para progredir e nós também somos empenhados e somos apaixonados pelo que fazemos, mas não senti nenhuma mudança no ambiente e atmosfera dentro da equipa. Por isso, estou muito feliz onde estou e estou certo de que estamos todos muito interessados em continuar a progredir”.

A AlphaTauri passou por uma temporada decepcionante em 2022, terminando no penúltimo lugar do mundial e esperavam melhorar em 2023. No entanto, os italianos e a McLaren são as únicas duas equipas que ainda não pontuaram ao fim das duas primeiras rondas da temporada e nem Yuki Tsunoda ou Nyck de Vries alcançaram ainda a Q3 na qualificação, o que dá sempre o impulso para uma boa posição no arranque das provas.