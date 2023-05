F1: Nyck de Vries foi apanhado na inundação e contou a sua aventura | AutoSport

As imagens que chegam de Itália são esclarecedoras. O norte do país está a ser fortemente afetado pelas cheias e o cenário dantesco que nos tem sido mostrado mostram a gravidade da situação. Nyck de Vries usou as redes sociais para contar a sua aventura, quando tentava chegar a Faenza, onde está sediada da Alpha Tauri. Um pequeno exemplo do que as pessoas estão a sofrer.

O piloto neerlandês tentava chegar à fábrica da Alpha Tauri, mas a sua viagem foi interrompida pela severidade da intempérie. A partir daí, foi uma mistura de sorte e de boa vontade que lhe permitiu regressar a casa:

“Terça-feira às 23h30, estava a caminho de Faenza, antes de um dia de marketing na fábrica da SAT, na quarta-feira. Está a chover intensamente, Faenza já está inundada e não consigo chegar ao meu hotel. Regressar à autoestrada também não é opção. Fiquei preso numa pequena aldeia com um hotel completamente cheio. Felizmente, a McLaren ficou lá retida mais cedo e o seu o mecânico Frazer teve a amabilidade de me dar o seu quarto. Na manhã seguinte, o átrio do hotel transformou-se num abrigo de emergência para as pessoas que foram obrigadas a fugir das suas casas durante a noite. Após o anúncio da F1, só vi uma possível opção para regressar a casa, que era conduzir por Firenze. Depois de uma aventura pelas montanhas, graças à ajuda da população local e das autoridades de diferentes aldeias, cheguei finalmente a casa em segurança. Obrigado a todas as pessoas que tiveram a amabilidade de me ajudar. Foi verdadeiramente reconfortante ver tantas pessoas a olharem umas pelas outras. Os meus pensamentos estão com todos os que continuam a ser afetados por esta tragédia. Voltarei em breve a Faenza para me encontrar com a minha equipa e com as pessoas da região! Forza!”

Yuki Tsunoda, que vive em Faenza, documentou o que viveu na noite de terça para quarta:

“Depois de uma noite horrível, a cidade foi fortemente afetada: poeira, lama e cheiro a gasolina por todo o lado. Atualmente, as pessoas estão a ter dificuldade para encontrar comida e, sobretudo, lugares para ficar, depois de muitas terem sido evacuadas das suas próprias casas. Por favor, agradecemos tudo o que puderem fazer para ajudar.”