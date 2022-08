F1: Nyck de Vries feliz por ser associado à Williams | AutoSport

O mercado da F1 deu uma cambalhota e a mudança de Fernando Alonso da Alpine para a Aston Martin foi um golpe tremendo para a estrutura francesa que, além de ter perdido a sua estrela, também deixou escapar a sua jovem promessa, Oscar Piastri.

Piastri estará a caminho da McLaren, numa mudança que, a confirmar-se, será surpreendente. O jovem australiano era apontado à Williams, mas esta mudança poderá obrigar a equipa de Grove a mudar os planos. Com Piastri aparentemente fora de cena para a Williams, o nome de Nyck de Vries começa a ganhar força para o lugar de Nicholas Latifi. As exibições do piloto canadiano têm desiludido sobremaneira e a equipa pondera encontrar um novo colega para Alex Albon, que já está confirmado para 2023.

Nyck de Vries, que fez o TL1 em Barcelona com a Williams está satisfeito por ver o seu nome associado à equipa britânica:

“Obviamente todos partilham o mesmo sonho e objectivo”, disse de Vries ao total-motorsport.com quando questionado sobre os rumores da sua ida para a Fórmula 1 para o próximo ano. “Eu estaria a mentir se dissesse que não queria ir para a F1. Mas também estou contente com o que faço”. Em última análise, está fora do meu controlo, por isso o tempo dirá. Só posso fazer um bom trabalho na pista. Sinto-me lisonjeado por o meu nome estar a ser referido e vamos ver”.