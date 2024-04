F1: Nyck de Vries elogia Andrea Kimi Antonelli e Oliver Bearman

Nyck de Vries, que perdeu em 2023 o lugar na AlphaTauri a meio da sua temporada de estreia a tempo inteiro na Fórmula 1 para Daniel Ricciardo, elogiou os talentos emergentes Andrea Kimi Antonelli e Oliver Bearman, destacando o potencial dos dois pilotos para terem um futuro brilhante no mundial.

De Vries expressou a sua admiração por Antonelli e Bearman, reconhecendo os seus feitos notáveis numa idade tão jovem. Refletindo sobre a sua própria experiência, o piloto neerlandês admitiu que não se imagina ter-se estreado na F1 com apenas 18 anos, sublinhando os feitos impressionantes dos dois pilotos, considerados estrelas em ascensão.

“Todos estão a falar do [Oliver] Bearman, porque tem estado bem e de forma sólida”, disse De Vries no podcast Pelas Pistas. “Só que ele já competiu uma temporada na Fórmula 2 e, no entanto, [Andrea Kimi] Antonelli esteve sempre à frente dele durante os testes e no primeiro fim de semana de corrida no Barém, apesar da Prema não ter tido um bom desempenho”.

Tanto Antonelli como Bearman chamaram a atenção nas suas categorias, estando ambos ligados aos programas de jovens pilotos da Mercedes e Ferrari, respetivamente. Enquanto Bearman teve um desempenho notável durante a sua estreia improvisada na F1 no Grande Prémio da Arábia Saudita, Antonelli tem surgido como um candidato ao lugar de Lewis Hamilton na época de 2025.

Nyck de Vries afirmou que tem a certeza que “o Kimi é muito especial”, salientando ainda que o jovem piloto de Bolonha, “respira corridas. Conduz todos os tipos de carros desde que era jovem. É inteligente quando o conhecemos e falamos com ele. Kimi é perspicaz e sabe tudo sobre corridas”.

Com experiência em substituir um piloto no pelotão da F1 e tirar o máximo proveito desse facto, garantindo um lugar na competição depois de um bom desempenho na estreia, Nyck de Vries considera que Oliver Bearman “fez um ótimo trabalho” na Arábia Saudita, quando foi chamado para pilotar o carro de Carlos Sainz. “Tem 18 anos e achei que o que mostrou depois de um treino livre foi impressionante. Eu próprio fiz isso numa fase mais avançada da minha carreira. Quando me lembro de quando tinha 18 anos, nunca poderia ter conduzido aquela coisa. Parecia que tinha 12 anos”, concluiu o neerlandês.