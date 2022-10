F1: Nyck de Vries deverá assumir liderança na AlphaTauri, admite Helmut Marko | AutoSport

Nyck de Vries ainda vai realizar um treino livre com a Mercedes agendado ainda antes da confirmação da entrada do piloto na AlphaTauri em 2023. Mesmo assim, o piloto neerlandês deu os primeiros passos na equipa italiana e esteve na fábrica em Faenza nesta semana.

Saindo Pierre Gasly para a Alpine, os responsáveis da Red Bull e AlphaTauri acreditam que Nyck de Vries poderá vir a assumir um papel de liderança dentro da equipa, apesar da maior experiência de Yuki Tsunoda.

“Yuki ainda é jovem e não tem experiência técnica, pelo que Nyck pode liderar a equipa”, disse Helmut Marko, citado pelo Motorsport.com. “Veremos como será na prática no próximo ano, mas a julgar pela sua experiência e personalidade, Nyck deverá ser o líder da equipa”.

A resiliência comprovada pelo piloto neerlandês durante a sua carreira é mais um argumento para a Red Bull o ter contratado, salientou Marko. “Teve de trabalhar muito para voltar após o período com a McLaren, e isso mostra que é determinado. Teve de lutar depois de uma espécie de pausa na sua carreira, o que significa que sabe lutar, e isso é uma qualidade importante para nós”, concluiu o austríaco.

seat fit time for @nyckdevries 👌 welcome to Faenza! 🇮🇹 pic.twitter.com/pCHGSJNQmH — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) October 14, 2022