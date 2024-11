F1: Nyck de Vries de regresso?

Nyck de Vries participou recentemente num teste privado para a McLaren no Circuito de Paul Ricard, conduzindo o carro 2022 da equipa. O piloto neerlandês, que já correu pela AlphaTauri, impressionou o CEO da McLaren, Zak Brown, que reconheceu o bom desempenho de De Vries e deu a entender um potencial papel futuro na equipa. Brown referiu que a McLaren está a avaliar pilotos para várias funções, incluindo simulador e testes, como parte do seu programa de Testes de Carros Anteriores (TPC).

De Vries, que tem ligações à McLaren desde o início da sua carreira, é um dos vários pilotos que estão a ser avaliados. Outro participante no teste foi o piloto de desenvolvimento da McLaren, Ryo Hirakawa, que também está envolvido com a Toyota Gazoo Racing no Campeonato Mundial de Resistência. Brown elogiou De Vries como um “grande talento” e mencionou que a McLaren está a considerar as suas opções, com uma decisão prevista para o final do ano.

“Correu muito bem. É óbvio que ele tem uma longa história no início da sua carreira com a McLaren, que está a passar pelo nosso programa TPC. Estamos a avaliar alguns pilotos, e o Nyck é um desses pilotos”, explicou Brown. Infelizmente, eles não me deixam fazer o teste, por isso tivemos de procurar noutro lado, e o Nyck é obviamente um grande talento. Por isso, quisemos voltar a familiarizar-nos com ele, e ele fez um bom trabalho. Vamos ver o que acontece”. explicou Brown.