F1: Nyck de Vries alvo de processo judicial | AutoSport

O ano não começa muito bem para Nyck de Vries, que se vê envolvido no processo judicial. Jeroen Schothorst, investidor neerlandês, terá investido dinheiro na carreira de Vries e agora reclama ser ressarcido por isso.

Segundo o De Telegraf, Schothorst emprestou 250.000 euros à De Vries através da sua empresa de investimento Investrand em 2018 para financiar uma época na F2. É indicado que o empréstimo a De Vries acumularia três por cento de juros por ano com um pagamento de cinquenta por cento dos rendimentos das suas atividades de F1. Se De Vries não tivesse conseguido chegar a F1 até ao final de 2022, é relatado que este empréstimo não teria de ser pago. Até agora, De Vries terá reembolsado quase 190.000 euros devido às suas atividades como piloto de teste.

No entanto, o GP em Monza mudou o cenário e a disputa começou nesse momento. De Vries aos olhos de Schothorst , de facto, tornou-se num piloto de F1 com a sua participação no GP de Itália, substituindo Alex Albon na Williams. É relatado que embora o acordo entre os dois mencionasse a posição de “piloto de testes”, não houve qualquer menção ao papel de “piloto de reserva”. De Vries é inflexível que este último título não é comparável ao de um piloto de F1 a tempo inteiro e que a sua dívida está paga. Se um tribunal decidir de forma diferente, ele seria obrigado a entregar metade do salário da AlphaTauri.