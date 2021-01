F1: Nurburgring recetivo a organizar um GP

Com as possíveis alterações no calendário da F1, Nurburgring passou a ser uma hipótese para receber a F1. Os responsáveis do circuito estão abertos a receber o Grande Circo.

“Basicamente, estamos disponíveis para discussões com a Fórmula 1. Tudo o resto teria de ser revelado no decurso de possíveis discussões. As discussões do ano passado foram muito agradáveis e mostrámos que podemos realizar um Grande Prémio num curto espaço de tempo. Até agora, no entanto, ainda não tivemos notícias da Fórmula 1 por isso vamos esperar e ver o que acontece. Não se pode dizer mais neste momento” disse um porta-voz da organização, como citado por F1-Insider.com: