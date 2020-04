F1: Novos regulamentos podem ser adiados para 2023

O adiamento para 2022 é já uma confirmação mas o adiamento para 2023 é uma possibilidade. Os novos regulamentos poderão ter de esperar mais antes de verem luz.

2021 era um ano de grande importância na F1, com os novos regulamentos, pensados para cortar custos e melhorar as corridas, a serem introduzidos. 2020 seria o ano de desenvolvimento dos novos monolugares, mas a situação atual não o permite. O adiamento para 2022 pareceu lógico e já foi confirmado, mas já se fala em apenas introduzir os novos regulamentos em 2023, como explicou Christian Horner:

“Estamos a falar em adiar mais um ano as novas regulamentações, porque, na minha opinião, seria totalmente irresponsável ter o ónus dos custos de desenvolvimento em 2021”, disse Horner à BBC Sport em entrevista.

“Parece haver um acordo razoável, mas precisa ser ratificado pela FIA para reduzir esses custos de desenvolvimento em 2022 e a introdução na temporada de 2023”.

“A coisa mais importante que precisamos agora é a estabilidade. Porque a única coisa que sabemos é que sempre que introduzimos mudanças, introduzimos custos e agora congelar o máximo possível de componentes do carro é a maneira mais responsável de cortar esses custos.”

Horner disse que houve “discussão positiva e saudável” entre as equipas acerca do limite orçamental, mas considerou “secundário” o objetivo mais amplo de reduzir custos, antecipando o impacto económico que a crise do COVID-19 terá.

“O teto é um teto. É quase secundário para mim, reduzir o custo para correr. Com, digamos, 60% do chassi congelado nos próximos 18 meses, isso terá um efeito dramático na redução dos custos operacionais de uma equipa, seja para Red Bull ou Williams”.