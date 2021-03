F1: Novos regulamentos parecem favorecer a Red Bull

A Red Bull sempre se diferenciou das outras equipas por usar um conceito aerodinâmico que leva o carro a ter uma traseira mais elevada. Se no ano passado esse truque não rendeu, este ano parece estar a funcionar.

A ideia por trás do chamado “high rake”, ou traseira elevada, é fazer do fundo plano um difusor “gigante”, aumentando a velocidade a que o ar circula por baixo do carro e assim criando mais apoio aerodinâmico. Apesar de ser a equipa com mais experiência neste tipo de conceito, a Red Bull não conseguiu que funcionasse em 2019 e 2020, com o carro a ter uma traseira muito instável. Este ano a Red Bull parece ter uma traseira muito mais estável, ao contrário da Mercedes, que segue uma filosofia muito diferente. No ano passado o W11 parecia “colado” ao chão e este ano o W12 parece sofrer de instabilidade no eixo traseiro.

“Será interessante ver como Sergio Perez se aguenta contra Max Verstappen no RB16B. É um carro concebido à volta do Verstappen, mas Perez está a lidar bem com ele ”, disse o perito técnico Sam Collins àF1TV. “Para além do bom desempenho do mexicano, o próprio RB16B também se destaca. No ano passado, olhámos para o Red Bull em Barcelona, e pensámos ´que carro terrível para se conduzir´. Ainda penso que a Red Bull teve um problema aerodinâmico na traseira no ano passado, que não pôde ser resolvido. Agora há novas regras, e parecem ter resolvido esse problema. O carro está agora completamente estável, e todas as vantagens do ano passado começam subitamente a funcionar. A Mercedes não revelou o que está a fazer com a traseira, mas estão definitivamente a tentar novas soluções com a suspensão na traseira do carro” .

Will Buxton da F1TV, completou o raciocínio. “O novo regulamento pode muito bem funcionar a favor das equipas com a traseira elevada, porque se pode usar para recuperar o apoio aerodinâmico perdido. A Mercedes tem agora uma traseira instável pelo que agora também estão a tentar o conceito de traseira elevada. É um carro rápido, mas os pilotos não têm qualquer confiança nele. Na verdade, a Mercedes está agora na mesma situação que a Red Bull em 2020”, concluiu Buxton.