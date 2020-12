F1: Novos pneus para 2021 podem dar dores de cabeça

A Pirelli irá disponibilizar pneus com nova construção para a época 2021, com o objetivo de aumentar a durabilidade dos mesmos, mas isso tratrá novos desafios para as equipas.

O pneus serão mais duros e menos aderentes, pelo que se espera um abaixamento da performance. Os pilotos não gostaram destes pneus e preferiam manter os deste ano, que já foram usados no ano passado, no entanto a mudança irá avançar.

Laurent Mekies, diretor da Ferrari, admite que os novos pneus darão dores de cabeça aos engenheiros:

“Sabemos que este pneu é feito para uma maior segurança, portanto é o que é”, disse Mekies, citado pelo Motorsport.com. “Todos queremos segurança, todos queremos andar o mais rapidamente possível sem termos de nos preocupar com a segurança dos pneus e penso que foi isso que a Pirelli fez. Portanto, sim, terão menos aderência e não gostamos de menos aderência, mas é o preço que se tem de pagar para ter mais segurança. A parte complicada com estes pneus é que, sim, eles têm menos aderência, mas também vêm com mudanças de equilíbrio nas curvas e provavelmente vai significar dores de cabeça durante o Inverno para ver qual a melhor afinação”.