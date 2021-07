F1: Novos pneus entram em ação em Silverstone | AutoSport

A Pirelli colocou a teste este fim de semana pneus novos, depois da polémica de Baku em que os Pirelli de Max Verstappen e Lance Stroll falharam. Os novos pneus deverão ser usados a partir de Silverstone.

Com as equipas satisfeitas com os pneus testados em Red Bull Ring, Silverstone deverá ver a introdução oficial dos novos pneus, que apresentam maior rigidez lateral e que assim permitirão evitar as cenas que vimos no Azerbaijão e, quem sabe, permitir que as equipa possam usar pressões mais baixas. A construção do pneu traseiro foi modificada, apresenta uma maior rigidez lateral e uma maior rigidez vertical. Isto significa que pode funcionar com uma pressão inicial mínima de 2psi mais baixa do que a atual (18psi).

“Não tive objeções, comentários negativos, ou nada que me fizesse pensar que não há boas razões para introduzir o protótipo em Silverstone”, disse Isola. “Vamos receber os dados esta noite, por isso queremos dedicar um pouco de tempo à análise dos dados e recolher feedback também amanhã de manhã. Mas, para ser honesto, não vejo razão para não os introduzirmos em Silverstone.

“O feedback geral que recolhi é que o protótipo está a comportar-se de uma forma muito semelhante em comparação com a linha de base do composto C4. O feedback dos pilotos foi positivo. Alguns encontraram um pouco mais de tracção nas primeiras voltas, e alguns comentaram que o novo protótipo é muito semelhante ao C4 actual. Sabemos que a nova construção é mais robusta, mas não queríamos mudar o comportamento e o equilíbrio ou pedir às equipas que fizessem qualquer ajuste de afinação quando se mudassem para a nova construção. Isso foi confirmado em geral”.