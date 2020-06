F1: Novos gráficos nas transmissões

A F1 terá novos gráficos nas transmissões para ajudar os fãs com mais infromação durante as provas.

Desde a entrada de Liberty que tem sido feito um esforço tremendo na busca de soluções para explicar aos telespetadores o que se passa durante a corrida. A F1 é um mundo complexo com muitas variáveis e quem começa a ver pela primeira vez pode ficar assustado com a quantidade de termos específicos e conhecimento necessário ter para seguir uma prova. Assim, temos visto cada vez mais gráficos que permitem entender de forma mais simples a corrida, ajudando quem vê pela primeira vez e quem já segue a competição.

Para este ano a parceria com a Amazon Web Services irá continuar a dar mais informação com seis gráficos novos.

O primeiro será visto no Grande Prémio da Áustria primeira prova do ano, onde será atribuída uma pontuação à performance dos carros. Tal será baseado em várias estatísticas relacionadas aos pontos fortes do carro, incluindo potência, aderência, apoio aerodinâmico e arrasto. Haverá quatro medidas principais: curvas em baixa velocidade, curvas em alta velocidade, velocidade de ponta e equilíbrio do carro.

Para a segunda corrida em Silverstone, em agosto, que terá o nome de Grande Prémio do 70º Aniversário, haverá uma Comparação de Velocidade dos pilotos para ajudar a comparar os atuais pilotos aos pilotos do passado. Os dados que irão ser usados remontam a 1983.

No GP da Bélgica, um gráfico de desempenho em curva de alta velocidade / baixa velocidade permitirá que os fãs vejam como os pilotos lidam com curvas de alta velocidade (acima de 175km/h) e velocidade lenta (abaixo de 125km/h).

Na segunda metade da temporada, a F1 e a AWS pretendem lançar três gráficos diferentes: um para a Pontuação da capacidade dos pilotos , um para o desenvolvimento de carros / equipas e desempenho geral da temporada e outro para previsão de ritmo de qualificação e corrida.

A Pontuação da capacidade do piloto terá como objetivo identificar o melhor piloto no geral, levando em consideração variáveis como qualificação, arranques, ritmo de corrida, gestão de pneus e capacidade de ultrapassagem / defesa.