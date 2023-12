F1: “Novos fãs podem experimentar algo especial” com a Sprint em Miami | AutoSport

Revelados que está o calendário das corridas Sprint da temporada de 2024 da Fórmula 1, Miami e China recebem o formato pela primeira vez, juntando-se a Áustria e São Paulo, que vão acolher pelo terceiro ano uma corrida deste género, além de Austin e Catar.

Para o responsável do Grande Prémio de Miami, a vontade de fazer evoluir a prova foi a principal razão para receber a Sprint, além disso, para Tyler Epp os “novos fãs” estão mais receptivos a este formato do que os mais tradicionalistas. Salientando que o evento de Miami tem “que evoluir ano após ano”, Epp explicou que não podem “ter o mesmo evento todas as temporadas”, por isso vão continuar “a expandir o negócio em torno de grandes corridas e da experiência dos fãs”. Essa foi a principal razão para submeterem o pedido à Fórmula 1 para poderem receber uma prova de Sprint.

Para o promotor, a inclusão da Sprint oferece “a oportunidade de dar à nossa corrida um argumento de venda único e oferecer aos nossos fãs uma maneira diferente de assistir à Fórmula 1”. Considera Epp que os “novos fãs” da Fórmula 1 estão mais abertos ao novo formato, que “podem experimentar algo especial no sábado”. A primeira corrida Sprint em Austin, durante o GP dos EUA de 2023, não levou a um maior volume de vendas de bilhetes, mas Epp espera um cenário diferente em Miami, apesar de não ter sido “essa a intenção por detrás da nossa decisão”, explicou o responsável, assumindo que o desejo é “acrescentar valor para a base de fãs, para as pessoas que assistem à corrida aqui”. Para o responsável do evento em Miami, a realização da Sprint não tem como objetivo vender mais bilhetes, considerando ainda, haver uma estratégia diferente entre as duas provas no mesmo país. A pretensão é oferecer uma experiência diferente do resto do calendário para quem assiste à prova no estado da Flórida.

Calendário das corridas Sprint: