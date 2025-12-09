F1: Novos compostos e nova imagem para Pneus Pirelli

A Pirelli revelou esta manhã, no circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi, a nova gama de pneus destinada à temporada de Fórmula 1 de 2026. A apresentação decorreu durante testes conjuntos com todas as equipas, marcando o início oficial da transição para os regulamentos técnicos que entrarão em vigor no próximo ano.

A alteração mais visível surge nos grafismos das paredes laterais, totalmente redesenhados. As marcas emblemáticas utilizadas desde 2011 foram substituídas por um novo conceito que integra o símbolo de uma bandeira axadrezada, conferindo aos pneus um aspeto distinto face a qualquer outro produto de competição ou estrada da marca, sem abdicar da linguagem visual histórica associada à empresa de Milão.

As cores que identificam cada composto — branco para Duro, amarelo para médios e vermelho para macios— mantêm-se inalteradas, assim como o verde e o azul para pneus Intermédios e de Chuva . A gama P Zero de 2026 continuará a incluir cinco compostos, do C1 (mais duro) ao C5 (mais macio). Embora o desempenho permaneça próximo do atual, a Pirelli introduziu diferenças mais amplas e consistentes entre compostos, com o objetivo de estimular estratégias de corrida diversificadas. Os desenhos dos pneus intermédios e de chuva permanecem idênticos aos previstos para 2025.

As dimensões também foram ajustadas para acomodar os novos monolugares. Mantém-se o aro de 18 polegadas, mas a largura do piso diminui 25 mm na frente e 30 mm na traseira. O diâmetro total reduz-se 15 mm na dianteira e 10 mm na traseira.

Os novos pneus estão hoje a ser testados em pista com carros de teste conduzidos pelos pilotos oficiais das equipas. A homologação formal da gama está marcada para 15 de dezembro, conforme estipulado nos regulamentos técnicos.

A primeira aparição destes pneus montados nos novos carros acontecerá nos testes de pré-temporada em Barcelona, de 26 a 30 de janeiro de 2026. Serão igualmente visíveis nas apresentações das equipas, cujas datas serão anunciadas nas próximas semanas.