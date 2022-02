F1: Novos carros, novos conceitos | AutoSport

Dos três carros apresentados, esquecendo a Red Bull que nada mais fez do que apresentar a sua habitual decoração, já pudemos ver semelhanças e diferenças nos conceitos usados. Apesar dos regulamentos restritivos, temos visto uma saudável variedade de ideias diferentes que certamente irão alegrar os fãs mais adeptos do lado técnico da F1.

Há alguns aspetos que se destacam e dos três carros apresentados, vimos asas dianteiras no limite do tamanho permitido pela FIA, o que pode ser um sinal que estes carros têm uma tendência subviradora, sem os famosos “bargeboards”, derivas à frente das entradas de ar laterais. Mas mesmo com esse ponto em comum, Haas, Aston Martin e McLaren encontraram formas diferentes de criar alguns vórtices de forma a levar o ar para as zonas desejadas pelos engenheiros.

The bib sports a vortex producing fin too. This will be a powerful detail in helping the underfloor work.#F1 #AMR22 pic.twitter.com/Yhv7MbUbiQ February 11, 2022

Outro dos aspetos que pudemos ver é que tanto a Haas, como a Aston Martin apresentam entradas de ar mais reduzidas, mas bem elevadas, tal como a McLaren com entradas de ar aparentemente maiores. Do lado do início do fundo plano, vimos diferentes soluções, com a Aston Martin a apresentar a solução mais trabalhada e complexa, já no limite da legalidade e que poderá dar que falar. Também nos sidepods vimos abordagens diferentes, mais uma vez com a Aston Martin a destacar-se com laterais mais alongadas, mas recortadas, com o fluxo de ar inferior a ser trabalhado com mais cuidado. Na traseira, a Haas e a Aston Martin apresentaram soluções interessantes, enquanto a McLaren acabou por esconder o jogo. Do lado da McLaren destaca o uso de uma suspensão “pull rod”, com a suspensão montada na parte de baixo da frente do carro, ao contrário da Aston Martin e da Haas que deverão usar “push rod” com a suspensão montada no topo. Esta questão irá também dar que falar com os rumores a dizerem que a Ferrari deverá usar uma configuração semelhante à McLaren.

Notice how the high and wide letterbox cooling outlet avoids the beam wing and top rear wing.#F1 #F12022 #MCL36 pic.twitter.com/NWjlwbOCIz February 12, 2022

Não temos ilusões que os carros ainda vão mudar muito, mas o que salientamos é a variedade de soluções apresentadas. Quem terá a melhor solução? Só o cronómetro dará esta resposta, mas para já temos diferentes formas de ver os mesmos regulamentos.

Also, the back is square vs the concept which was more rounded. pic.twitter.com/1wDlIyf37p — Silvan (@sil_van2) February 4, 2022