F1: Novo turbo da Mercedes pode ser trunfo importante em 2022 | AutoSport

Uma das grandes mudanças para a nova época que está prestes a chegar é o uso de um novo combustível, com 10% de etanol de proveniência sustentável, um primeiro passo rumo à meta de neutralidade de carbono que deverá ser atingida em 2030. No entanto, o novo combustível traz novos desafios, que a Mercedes parece já ter ultrapassado.

Segundo o relato da Motorsport.com italiana, os germânicos conseguiram recuperar do défice de 20 cv provocado pelo novo combustível, e fez isso graças a um novo turbo. O novo elemento da unidade motriz alemã é “`capaz de melhorar as qualidades do motor seis cilindros e do recarregamento híbrido, permitindo estratégias mais extremas”. O novo elemento é fruto da entrada de um novo especialista na matéria que entrou na estrutura para ajudar a tirar mais desempenho dos motores.

Assim, a Mercedes parece ter já solução para contrariar o défice de potência que o novo combustível implica e a Ferrari, segundo relatos, também já terá resolvido esse problema, faltando saber como estará a unidade Honda/Red Bull e a Renault.