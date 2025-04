F1: Novo túnel de vento já ajudou a Aston Martin a encontrar algumas soluções

O CEO da Aston Martin e novo Diretor de Equipa, Andy Cowell, revelou que a equipa começou a utilizar o seu novo túnel de vento de última geração no campus técnico de Silverstone.

Embora o atual carro, o AMR-25, tenha tido um desempenho inferior – conquistando apenas 10 pontos após cinco corridas – Cowell continua otimista. Explicou que o túnel de vento já está a ajudar a descobrir informações aerodinâmicas úteis, estando previstas atualizações de hardware para breve.

“Fizemos a transição para este túnel e há hardware a ser preparado que veremos no circuito nas próximas corridas. como é que se sabe a carga aerodinâmica quando o trabalho de desenvolvimento foi feito num túnel de vento e depois se passa para o seguinte? Nunca nos dirão exatamente o mesmo, mas estamos a gostar do novo túnel de vento. Abriu-nos os olhos para algumas caraterísticas”.

No entanto, reconheceu a dificuldade de melhorar o AMR-25 no final do atual ciclo regulamentar. As atenções estão agora viradas para 2026, altura em que a Aston Martin terá um carro concebido pelo recém-recrutado Adrian Newey e equipado pela Honda como seu parceiro de trabalho. Apesar dos contratempos, Cowell sublinhou a ambição da equipa e a sua confiança no potencial das suas novas ferramentas e infra-estruturas.

“Não estamos satisfeitos com o desempenho do carro. Gostaríamos que fosse mais rápido; gostaríamos de estar a ganhar pontos em todas as corridas. A equipa é muito ambiciosa. Mas é um negócio complexo – muitos sistemas que interagem entre si, desde os pneus à aerodinâmica e outros. Conseguir controlar tudo isso é um desafio excecional. Quando olhamos para a diferença de tempo por volta entre todas as equipas, é incrivelmente próxima. Estamos no último ano destes regulamentos”, salientou Cowell. “Somos uma equipa relativamente jovem que está a tentar adaptar-se às novas ferramentas e a tentar compreendê-las, e não apenas a tentar sobreviver, mas a tentar ser bem sucedida. Há muitas áreas em que, se pudéssemos voltar ao início do ano com o mesmo carro, poderíamos fazer melhor em todos os eventos. Isso dá-nos esperança. Há coisas relativamente fáceis que podemos fazer para avançar, mas também há coisas excecionalmente complicadas que temos de dominar”.