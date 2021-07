F1: Novo túnel de vento da McLaren em 2024 | AutoSport

A McLaren, segundo declarações do seu CEO Zak Brown, tem até 2024 um défice nas suas capacidades das instalações que utiliza e que não permitirá para já, lutar de igual para igual com as grandes equipas. No topo das prioridades da equipa de Woking está o túnel de vento.

A McLaren utiliza o túnel de vento que foi da Toyota e se situa em Colónia, Alemanha, mas que está ultrapassado em termos de tecnologia, assim como o simulador usado pelos pilotos. Tem vindo a ser atualizado, mas trata-se ainda do primeiro do género utilizado por uma equipa de F1. Este foi por exemplo, uma infraestrutura que a Ferrari terminou de construir recentemente e que é cada vez mais importante. Daniel Ricciardo disse já anteriormente, que tem passado muito tempo no simulador para o ajudar a perceber melhor o carro.

A McLaren, segundo Zak Brown, estará ao nível das grandes equipas: “Em 2024, estaremos ao mesmo nível em termo das nossas infraestruturas, mais especificamente o túnel de vento. Infelizmente, temos um dos túneis de vento técnicamente menos desenvolvidos e isso é uma enorme desvantagem. Não teremos desculpas na época de 2024 e gostaríamos de pensar que nessa altura o desporto vai ser tão competitivo que haverá uma variedade de equipas a lutar pelo campeonato. Gostaria de pensar que seríamos uma delas”.

A verdade é que a competição não perdoa e os adversários mantêm a pressão. Por isso, o líder da McLaren, tem planos a médio prazo para regressar ao topo da competição.

“Embora tenhamos agora os recursos anuais para competir ao mesmo nível que todos os outros, estamos atrasados nas nossas infraestruturas. E enquanto investimos, leva tempo, sobretudo o túnel de vento e dado o quão importante isso é, não podemos recuperar o tempo perdido. Estamos a passar os cheques para isso, mas vai demorar alguns anos a terminar o túnel de vento. Na nossa opinião, só estaremos ao mesmo nível com as nossas infraestruturas, quando o carro de 2024 sair. Até lá, estaremos a fazer o melhor que pudermos com o equipamento que temos. Mas penso que, até apanharmos os outros, será difícil pensar que poderemos vencer aqueles tipos numa luta direta. Vamos dar o nosso melhor, e nunca se sabe com a nova fórmula quem vai acertar, quem vai errar”.