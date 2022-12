F1: Novo túnel de vento da Aston Martin só terá impacto no carro de 2025 | AutoSport

A nova fábrica da Aston Martin é um trunfo importante para a caminhada da equipa de Silverstone rumo ao seu objetivo, conquistar o título mundial de Fórmula 1. O edifício três, onde está localizado o novo túnel de vento e simulador, estará pronto em 2024, deixando a equipa mais independente em relação à Mercedes e ao seu túnel de vento de Brackley. No entanto, segundo o novo diretor técnico da Aston Martin, Dan Fallows, apenas o carro para a temporada 2025 beneficiará do túnel de vento da nova fábrica.

“O túnel de vento está programado para entrar em operação em meados de 2024”, esclareceu Fallows em declarações ao Motorsport-Total.com. “Esperamos que dê pelo menos alguma contribuição para 2025. Acho que, dependendo de como o túnel entrar em serviço e outras coisas, este será provavelmente, o primeiro carro que o novo túnel terá um impacto significativo. Quanto à fábrica em si, estará operacional em diferentes fases ao longo do próximo ano, por isso esperamos que os monolugares anteriores [a 2025] também beneficiem disso”.

Apesar desta importante ferramenta de trabalho para qualquer equipa de Fórmula 1 ficar pronta e operacional em 2024, não significa que a Aston Martin não precise de usar durante mais algum tempo o túnel de vento da Mercedes. Fallows salientou que apesar de operacional será necessário “determinar se os dados que esperamos estão realmente corretos. Tivemos a sorte de testar no túnel de vento da Mercedes, que é uma instalação de alta qualidade, então temos que garantir que nossa nova instalação concede resultados consistentes com estes”, ou seja, correlacionar os resultados obtidos num túnel de vento fiável com o novo.

O responsável técnico da Aston Martin considera ainda muito importante poder contar com instalações em que a equipa pode fazer experiências quase imediatas, o que será mais um argumento para a estrutura de Silverstone passar para o topo da Fórmula 1.