F1: Novo túnel de vento da Aston Martin estará pronto em setembro | AutoSport

Em declarações após a apresentação do projeto da Aston Martin para a próxima temporada, Lance Stroll explicou que “acabámos de nos mudar para umas novas instalações. O nosso túnel de vento estará pronto em setembro deste ano. Somos a última equipa sem o nosso próprio túnel de vento. Em 2026 também teremos unidades motrizes Honda, por isso continuamos no nosso caminho para vencer”. Em dezembro passado, a equipa deu conta que o ‘campus’ sediado em Silverstone continuava a evoluir com um terceiro pavilhão a ser construído. O novo edifício terá ainda áreas de lazer para os empregados e albergará o simulador de última geração.

Também o diretor de performance da Aston Martin, Tom McCullough, explicou que medidas são tomadas para evitar qualquer contacto entre membros da sua equipa e da Mercedes em Brackley. O túnel de vento da Mercedes fica situado perto da entrada do campus e os engenheiros da Aston Martin apenas têm acesso a essa área. Nos dias em que a Aston está a testar os seus modelos, a Mercedes não testa, sendo que o trabalho da Mercedes é desenvolvido maioritariamente durante a semana, enquanto o da Aston Martin acontece mais ao fim de semana. O acesso é muito restrito e há corredores que vão do túnel de vento aos outros edifícios que estão fechados aos engenheiros da Aston Martin.

A nova fábrica da Aston Martin é um trunfo importante para a caminhada da equipa de Silverstone rumo ao seu objetivo, conquistar o título mundial de Fórmula 1. O edifício três, onde está localizado o novo túnel de vento e simulador, estará pronto em setembro, deixando a equipa mais independente em relação à Mercedes e ao seu túnel de vento de Brackley. No entanto, segundo o novo diretor técnico da Aston Martin, Dan Fallows, apenas o carro para a temporada 2025 beneficiará do túnel de vento da nova fábrica.

