F1: Novo sistema testado em Abu Dhabi | AutoSport

A F1 e a FIA vão testar um novo sistema pensado para as corridas com chuva. A FIA desenvolveu um novo software que acionará as luzes de chuva na traseira dos monolugares quando as condições o exigirem. Essa novidade será testada no final do primeiro treino livre.

Até agora, os pilotos tinham de ligar manualmente as luzes de chuva, o que significa que, por vezes, existe o risco de não serem ativadas quando as condições se deterioram. Com este novo sistema, assim que a direção de corrida designar que a pista está molhada ou com pouca aderência, o sistema ativará automaticamente as luzes para chuva. Se o teste for bem-sucedido, é provável que as alterações possam ser implementadas a tempo inteiro no próximo ano.

Foto: Peter Fox / Getty Images / Red Bull Content Pool