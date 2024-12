F1: Novo sistema de arrefecimento agrada aos pilotos

Os pilotos de F1 saudaram a introdução de um novo dispositivo de arrefecimento para ser utilizado em condições de calor extremo, como as registadas durante o GP do Qatar de 2023. Aprovado pela Comissão de F1 como parte das alterações técnicas para os carros de 2025, o dispositivo bombeia ar refrigerado num colete que os pilotos vestem para ajudar a gerir o stress térmico durante as corridas consideradas perigosas devido às altas temperaturas.

A Chillout Motorsports desenvolveu um sistema de arrefecimento reduzido, o Cypher Pro Micro Cooler, para a F1 depois de ter sido contactada pela FIA no ano passado. O sistema consiste numa caixa compacta que aloja um microcompressor, um evaporador e uma unidade de condensação, em conjunto com um colete de arrefecimento à prova de fogo usada por baixo do fato do piloto. O colete incorpora 48 metros de tubos que fazem circular um fluido de arrefecimento para regular a temperatura corporal do condutor.

O desenvolvimento da camisa ignífuga foi o aspeto mais difícil devido às rigorosas normas de segurança da FIA. Após três anos a testar centenas de materiais, a Chillout Motorsports criou uma fórmula de tubo que é leve, flexível, condutora e resistente ao fogo. Esta descoberta permitiu que os tubos fossem integrados diretamente na camisola sem camadas, garantindo a funcionalidade e a conformidade com os regulamentos da FIA.

O resultado é um sistema seguro, eficaz e fácil de utilizar pelo piloto, pronto para ser utilizado nas condições de corrida extremas da F1. O sistema de arrefecimento da F1 é leve, pesando menos de 2 kg, com 300 g adicionais para a malha de arrefecimento. Atualmente, utiliza uma bateria externa, uma vez que os sistemas elétricos dos carros não serão modificados até 2026. A FIA concedeu uma tolerância de peso adicional de 5 kg para ter em conta este facto.

Foto retirada do site da Chillout Motorsports, ilustrativa de um dos seus produtos.

A partir de 2026, a próxima geração de automóveis integrará o sistema de arrefecimento, permitindo que este seja alimentado diretamente pelos sistemas de bordo do automóvel, eliminando a necessidade de uma fonte de alimentação externa.

Pilotos como Alex Albon, Zhou Guanyu e Sergio Perez elogiaram a iniciativa. Albon referiu que os primeiros testes em condições mais frias, como no Brasil, mostraram a eficácia do dispositivo, mas observou que é mais adequado para climas quentes.

“Acho que o Franco experimentou-o no Brasil, mas estava muito frio no Brasil. Por isso, não resultou. Na verdade, acho que o deixou demasiado frio. Por isso, pediu para a tirar antes do TL1. Portanto, nesse sentido, deve funcionar. Mas acho ótimo que estejam a tomar iniciativas para tentar ajudar-nos. Em corridas quentes, em climas quentes, especialmente com todas as viagens que estamos a fazer e o peso que isso tem no nosso corpo, se houver algum apoio extra que possamos ter, então acho que o devemos ter. O ano passado não foi muito confortável para os pilotos que correram. E, sim, penso que tudo são bons passos”.

Perez sublinhou a sua importância para a segurança dos condutores, referindo corridas anteriores em que os limites físicos quase foram ultrapassados:

“Penso que houve algumas ocasiões na minha carreira em que as coisas foram até ao limite. E penso que, à velocidade a que estamos a pilotar, não queremos ver alguém a desmaiar dentro do carro ou algo do género. Por isso, acho que é uma coisa muito, muito boa, uma iniciativa ótima. Ainda não experimentei. Não vi o sistema. Por isso, não sei se funciona. Mas sim, espero que possamos fazer algo para esse tipo de corridas, como a que tivemos aqui no ano passado.”

O dispositivo de arrefecimento é visto como um passo significativo para melhorar a segurança e o conforto dos condutores em condições extremas.

Foto: Philippe Nanchino /MPSA