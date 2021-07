F1: Novo simulador da Ferrari pronto | AutoSport

A Ferrari já pode trabalhar no seu novo simulador, apelidado de “salto geracional”, a partir da pausa de Verão. O carro de 2022, ainda com o código “projeto 647”, será assim estudado no novo simulador em Setembro.

O simulador da Scuderia foi desenvolvido em parceria com a empresa britânica Dynisma que tem Ash Warne à frente das operações, engenheiro que até 2017 foi engenheiro sénior de veículos da Ferrari e anteriormente, trabalhou no programa de simulador da McLaren.

O novo simulador está absolutamente na vanguarda neste campo e reproduz um ambiente de 360°, a mais baixa latência e a maior largura de banda de tudo o que existe atualmente no mercado. Baseia-se num conceito completamente novo e foi produzido exclusivamente para a equipa de Maranello.

“A simulação e a tecnologia digital vão desempenhar um papel cada vez mais importante no desenvolvimento de um carro de Fórmula 1 e acreditamos ter feito a melhor escolha possível, concentrando-nos na criação de uma ferramenta que nos permitirá dar um salto geracional neste sector“, disse Gianmari Fulgenzi da Ferrari.

A construção do simulador, localizado entre o edifício Gestione Sportiva e a pista de Fiorano, demorou cerca de dois anos.