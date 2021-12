F1, Novo presidente da FIA deixa recado para Lewis Hamilton: “regras são regras” | AutoSport

A época de Fórmula 1 terminou, mas a controvérsia nem por isso. Quando pensávamos que os ânimos estavam mais serenos, pelo menos publicamente, vem Mohammed Ben Sulayem, empossado presidente da FIA hoje de manhã, avisar Lewis Hamilton que regras são regras e que não haverá perdão, se chegarem à conclusão que a ausência do piloto na gala da federação infringiu as regras. “No final do dia, regras são regras. Por isso, vamos analisar as regras técnicas e será que ele estava a infringir? Tenho de investigar. Claro que também teremos de seguir as nossas regras, mas, entretanto, isso não nos impede de fazer um campeão sentir-se bem com o desporto. É fácil ser simpático para as pessoas. E é barato ser simpático. E é também para motivar as pessoas. Mas definitivamente, se houver alguma falha, não haverá perdão”, disse Ben Sulayem na sua primeira conferência de imprensa como presidente da FIA. Questionado sobre se poderia excluir qualquer “perdão” ao piloto, Ben Sulayem disse que: “O perdão está sempre lá, mas regras são regras. Analisamos as regras. E eu digo sempre: as regras não estão feitas. Um humano fê-las e podem ser melhoradas e alteradas pelos humanos. Portanto, as regras estão lá para serem melhoradas”.