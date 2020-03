F1: Novo patrocinador para a McLaren

A McLaren continua ativa na busca de novos patrocinadores e adicionou mais um nome à sua carteira. A Buzz & Co junta-se à equipa britânica como patrocinadora.

A Buzz & Co. Asset Management é uma empresa familiar independente, que fornece serviços de gestão do património líquido a famílias bem-sucedidas. Atua como CFO (Diretor Financeiro) pessoal dos clientes, coordenando e gerindo as complexidades das empresas familiares, investimentos e assuntos familiares mais amplos.

“Esta nova parceria inovadora com a Buzz & Co permitirá aprofundar as nossas ligações com empresas e fãs no nosso mercado-chave no Japão”, disse Zak Brown, CEO da McLaren. “É um prazer dar as boas-vindas a Daisuke-san à nossa equipa e estamos ansiosos para começar a temporada”.

Daisuke Hasegawa, consultor vice-presidente sénior de desenvolvimento de parcerias da McLaren, Japão, acrescentou:

“A McLaren era a minha equipa favorito quando fui ver o Grand Prix em Suzuka em 1987. Eles têm um passado glorioso e acredito que a nossa parceria tem um futuro excitante !”