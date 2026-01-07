F1: Novo motor Audi já trabalhou

A entrada da Audi na Fórmula 1 atingiu um marco decisivo com a primeira ativação bem-sucedida da unidade motriz de 2026 já instalada no chassis. O momento assinala a transição de um projeto essencialmente conceptual para uma fase plenamente operacional, a pouco mais de um ano da estreia da marca na grelha.

O primeiro fire-up teve lugar na sede da equipa em Hinwil e confirmou, pela primeira vez, o funcionamento conjunto do motor intregrado no monolugar. Este passo validou o trabalho desenvolvido entre o centro de motores de Neuburg, a histórica base de chassis na Suíça e o novo centro técnico de Bicester, no Reino Unido.

Para além do simbolismo, o teste representa um ponto técnico crucial numa altura em que a Fórmula 1 se prepara para uma profunda alteração regulamentar em 2026. Com a unidade motriz a funcionar dentro do carro, a Audi estabelece uma base para acelerar as próximas fases de desenvolvimento, aproximando-se gradualmente dos testes em pista.

Seguem-se agora etapas igualmente determinantes: a apresentação global da equipa em Berlim, a 20 de janeiro, onde será revelada a identidade visual do Audi Revolut F1 Team, e, logo depois, os testes de pré-temporada em Barcelona.

O responsável máximo do projeto, Mattia Binotto, sublinhou o significado do momento:

“Um primeiro arranque é sempre um momento especial, mas este marca um novo começo. É o resultado tangível da nossa ambição coletiva e do trabalho dedicado das equipas em Neuburg e Hinwil. Ver tudo funcionar em conjunto pela primeira vez dá uma energia incrível a todo o projeto. Construímos uma base sólida para uma jornada longa, guiada pela vontade constante de evoluir.”

Já Jonathan Wheatley enquadrou o momento numa perspetiva operacional:

“Este primeiro arranque bem-sucedido é um marco crítico, que valida a qualidade do trabalho e da colaboração entre todos os departamentos. Dá energia a toda a equipa e ajuda a focar-nos nas próximas fases de desenvolvimento, incluindo o primeiro teste em pista. Aproxima-nos claramente da nossa estreia em corrida e vamos continuar a construir a partir desta base como uma equipa unida.”