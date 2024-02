F1: novo Mercedes W15 bem mais consistente | AutoSport

Só se passaram dois dias, mas o ambiente na Mercedes é significativamente diferente do que era há 12 meses. Nesta altura, no ano passado, sabiam imediatamente que o novo carro não estava à altura dos seus rivais. Desta vez, há um verdadeiro otimismo, embora também ainda acreditem que ainda há um caminho a percorrer antes de estarem em posição de levar a luta até à Red Bull, que parece para já continuar a ser a equipa a bater.

Esta afirmação tem eco nos comentários do colega de equipa, George Russell, que disse que a Mercedes parece ter trocado um carro que “parecia que nos ia morder em todas as curvas” por um que lhe permite “atacar as curvas de média e alta velocidade sem que a traseira ‘saia’”.

O sete vezes campeão do mundo considera que a equipa “fez claramente uma melhoria” com o carro deste ano, acrescentando que é “muito mais agradável de conduzir”.

Lewis Hamilton teve a sua primeira experiência com o Mercedes de 2024 no segundo dia – e depois de passar a manhã a registar uma série de ‘stints’ de aerodinâmica para recolha de dados, concentrou-se depois nas simulações de corrida e na avaliação de uma única volta durante a tarde. Dois programas distintos.

